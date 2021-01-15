Bakan Koca’dan HDP ve TİP’e teşekkür

Siyasi parti liderlerini telefonla arayarak aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından da “Meclis'te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim” paylaşımında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın davetinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener aşı olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Sayın Bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar” dedi.

HDP VE TİP’E DAVET

Sağlık Bakanı Koca’nın davet ettiği isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da bulunuyordu.

Davetin ardından HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada “Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile birlikte yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

Kendisinin de davet aldığını açıklayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise “Hekimlerin, TTB’nin, bilimin yol göstericiliğinde hepimizin aşı olması gerekiyor. Ben de ‘sıram geldiğinde’ aşı olacağım. Öncelikle sağlık emekçileri, kronik rahatsızlığı ve yaş sınırı olanlar aşı olmalıdır” dedi.

BAKAN KOCA’DAN TEŞEKKÜR

İki partiden gelen açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından genel başkanlara teşekkür mesajı paylaştı. Koca mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

* HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi'yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

* Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi'yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

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