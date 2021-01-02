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Bakan Soylu: Akşener’in söylediği söz ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'vitrin mankeni' sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Soylu, "Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:11, 02/01/2021
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Bakan Soylu: Akşener’in söylediği söz ağırıma gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ayasofya Cami çıkışında CHP'ye Fikri Sağlar'ın açıklamaları üzerinden yüklenirken, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz, başörtülü birkaç kişiyi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler” ifadelerini kullanmış ve bu sözler muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti.

AKŞENER: GİT ÖNCE GÖREVİNİ YAP, KADINLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki göstermişti.

Türkiye’de son bir yılda 386 kadının katledildiğini vurgulayan Akşener, “Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı” ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU: AKŞENER’İN SÖYLEDİĞİ SÖZ AĞIRIMA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener’in ifadeleri için “Ağırıma gitti” dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

* Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti…

* Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir.

* Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider…

* Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır…

* Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı… Allah kurtarsın.

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Yayınlanma Tarihi:00:04,