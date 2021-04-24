Bakan Yanık’ın sözleri sosyal medyada tepki çekti

Yeni atanan Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan sebebiyle' çikolata ikram etmediğini söyledi.

Yanık, çocuğun ramazandan sonra, kaldığı koruma evinden yine misafir olarak geleceğini, çikolata ikramını o zaman yapacağını söyledi.

Yanık'ın, çocuğa çikolata ikram etmemesi ve koruma evinde kaldığını söylemesine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“O ÇOCUĞU HERKESTEN DAHA ÇOK KORUMASI GEREKİYORDU”

SÖZCÜ gazetesi yazarı Çiğdem Toker: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, 10 yaşındaki konuğuna, Ramazan gerekçesiyle çikolata vermediğini söylemesi, çocuğun koruma altında oluşunu açık etmesi dipsiz kötülüktür. Bakanın konumu, o çocuğu herkesten daha çok korumasını gerektiriyordu.”

“BİR AİLE BAKANI DÜŞÜNÜN Kİ…”

SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz: “Bir Aile Bakanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı düşünün ki, 23 Nisan'da makama oturacak çocuğun koruma altında olduğunu cümle aleme ilan ediyor. Ramazan ayı diye el kadar çocuğa çikolata vermiyor.”

“DERİN ÇAPSIZLIKTAN BU ÜLKEYİ KURTARMAK ZORUNDAYIZ”

Saadet Parti'li Ali Aktaş: “10 yaşındaki yetim çocuğa Ramazan diyerek çikolata ikram etmeyi dini değerlere aykırı zanneden derin çapsızlıktan bu ülkeyi kurtarmak zorundayız.”

“İZLERKEN UTANIYOR İNSAN”

CHP'li Banu Özdemir: “Henüz 10 yaşında bir çocuğa çikolata ikram etmemeyi olağan sayan bu hanımefendi aile bakanımız. İzlerken utanıyor insan.”

“YAZIK!”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer: “Bir Bakan, hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 23 Nisan'da makama oturacak çocuğun koruma altında olduğunu herkese ilan etmekle kalmıyor, Ramazan ayı diye küçücük çocuğa çikolata bile ikram etmiyor. Yazık!”

“BU NASIL BİR ACIMASIZLIK?”

Şair-yazar Nevzat Çelik: “Koruma evinde kalan bir çocuğa Ramazan sonrası çikolata vereceğini vadeden yeni bakan! Bu nasıl bir acımasızlık?”

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK…”

Avukat Celal Ülgen: “'Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler' diyen anlayıştan çocuğa çikolata vermeyi bile erteleyen anlayışa geçmek… Bu düzen değişecek…”

“HALK OLARAK ÜLKEDEKİ TÜM ÇOCUKLARA ÇİKOLATA ALMALIYIZ”

“Halk olarak Derya Yanık'ın maaşını ödeyeceğimize o parayla ülkedeki tüm çocuklara çikolata almalıyız! Üstelik ifşasız!”

“BÖYLESİ BİR DÖNEMİ HAK ETMEK İÇİN NE YAPTIK?”

“Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 10 yaşındaki bir çocuğa ‘Ramazan' nedeniyle bir şey ikram etmediklerini ve çay çikolata haklarını sonra kullanacaklarını söylüyor. Biz nereye düştük arkadaş, böylesi bir dönemi hak etmek için ne yaptık?”

“TWEETLERİNDE FETÖ'YÜ ÖVEN, ADNAN OKTAR'LA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN BAKAN YANIK…”

“Tweetlerinde FETÖ’yü öven ve Adnan Oktar ile fotoğrafı ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan için bir araya geldiği yetiştirme yurdunda kalan 10 yaşındaki çocuğa Ramazan ayında olduğu gerekçesiyle çikolata ikram etmeyi uygun bulmadı.”

“10 YAŞINDA ÇOCUK!”

“Aile Bakanı Derya Yanık, henüz 10 yaşındaki çocuğa Ramazan gerekçesiyle çikolata ikram etmeyi uygun görmedi. 10 yaşında çocuk!”

YANIK NE DEMİŞTİ?

Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğu yanına alarak, “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Biraz önce sözleştik biz; Ramazan’dan sonra, koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız” ifadelerini kullanmıştı.