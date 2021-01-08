İstanbul’da 111 dönümlük tarım alanı imara açıldı: Otel, AVM yapılacak

2018 yılının temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beykoz'da Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına 553 adet villa projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatmıştı. Projenin dört ayrı parsel üzerinde yükselmesi planlandı.

Villalar, özel orman alanında kalan üç ayrı parsele inşa edilecek 267 numaralı 111 bin metrekarelik tarla niteliğindeki parsele de 20 adet otel ve 13 adet spor tesisi yapılacaktı. Kasım 2018'de bu proje için alınan “ÇED gerekli değildir” kararında 267 numaralı parsel proje dışına çıkartılarak spor tesisi ve otellerden vazgeçilmişti. Şimdi bakanlık proje dışına çıkarılan 111 bin metrekarelik tarım arazisi için yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

BAKANLIK KARARI İLE TARIM DIŞI KULLANIMINA İZİN VERİLDİ

Özel ormana yapılacak villa projesinin ortasında kalan parsel, Çevre Düzeni Planı'nda “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak belirlenmiş durumda. Parsel için yapılan plan değişikliğinin raporuna göre parselin tarım dışı kullanılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kamu yararı kararı alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık da 18 Eylül 2019 tarihli kararı ile parselin tarım dışı kullanılmasına izin verdi.

AVM, KONAKLAMA TESİSİ, CAMİ, OKUL YAPILACAK

“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsü de taşıyan parsel için hazırlanan imar planlarında alanın yüzde 55'i yani 61 bin metrekaresi ticaret alanı, kalan yüzde 45'i ise eğitim, ibadet, park ve yol olarak planlandı. Ticaret alanına en çok 2 katlı, iş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, eğlenceye yönelik birimler inşa edilecek. Alanın 7 bin metrekaresi ilkokul, 3 bin metrekaresi cami, 18 bin 645 metrekaresi park, 3 bin metrekaresi pasif yeşil alan, 17 bin 814 metrekaresi yol için ayrıldı.

1443 AĞAÇ BULUNUYOR

Plan değişikliği kapsamında hazırlanan “Ağaç Rölöve Raporu”na göre parselde 21 farklı türde bin 443 adet ağaç saptandı.

SAHİPLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Özel ormana yapılacak villa projesi gündeme geldiğinde parsellerin sahipleri oldukça dikkat çekmişti. Tapuda; sonradan spor tesisi yapılmasından vazgeçilen ve şu an yeni planı yapılan 267 numaralı parsel Nesip Mustafa Merter ve Mehmet Berke Merter adına kayıtlıydı. Mehmet Berke Merter, geçtiğimiz dönem CHP’li İBB Meclis üyesiydi.

Villaların yapılacağı özel orman olan iki parsel de Merter ailesine aitti. Villa yapılacak diğer özel orman parseli de KİPTAŞ üzerine kayıtlı gözüküyordu. Tapu sahipleri ile o dönem Özyazıcı İnşaat “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” imzalanmıştı. Kiptaş’tan Özyazıcı İnşaat’a ve yüklenici ZRS Yapı’ya devir sözleşmesi yapılmıştı.