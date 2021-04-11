Bakanlıktan ‘Kaç vatandaşımız yurtdışına kaçırıldı?’ sorusuna ilginç yanıt

PKK terör örgütü, kaçırılan 13 vatandaşımızı 13 Şubat 2021 tarihinde Gara bölgesinde şehit etmişti. Bu olay üzerine CHP'li CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi son 10 yılda yurt dışına kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili Dışişleri Bakanlığına soru önergesi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, önergeye “Bakanlığım, ülkemizin terörle mücadele çalışmalarına ilgili kurumlarımızla eşgüdüm halinde katkı sunmakta, ikili ve çok taraflı diplomasi platformlarında gerekli faaliyetleri yürütmektedir. Önergede bahsi geçen sayısal veriler Bakanlığım uhdesinde tutulmamaktadır” yanıtını verdi. Hakverdi, SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı:

O KOLTUKTA BİR DAKİKA DAHİ OTURMAMALI

– Gara bölgesinde 13 vatandaşımız alçakça şehit edildi. Şehit edilen vatandaşlarımızın yaklaşık 5-6 yıl önce kaçırıldığı ve o günden beri rehin oldukları bilgisi üzerine Dışişleri Bakanı'na son 10 yılda kaç vatandaşımızın kaçırıldığını, kaçının asker, polis, bekçi, korucu, öğretmen, diğer kamu görevlileri ya da sivil vatandaş olduğunu sorduk. Bakan ‘önergede bahsi geçen sayısal veriler Bakanlığım uhdesinde tutulmamaktadır' şeklinde ciddiyetten uzak ve üslubu bozuk bir şekilde yanıt verdi.

– İnsanlar ailelerinden koparılırken ve kaçırılırken onlara sahip çıkması ve bulup o insanları ailelerine kavuşturması gerekenler görev ve sorumluluklarının farkına varmalıdır. Bakanın verdiği yanıt devletin nasıl yönetilemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kaç vatandaşımızın yurt dışına kaçırıldığını bilmeyen bir Dışişleri Bakanı o koltukta bir dakika dahi oturmamalıdır.

İlginizi Çekebilir Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı