Bakanlıktan şaka gibi yurt reklamı

Yurtlarda yer yok. Öğrenciler ev kiralarını karşılayamıyor, parklarda uyu-yor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Dünyanın en büyük yurt alt yapısıyla, otel konforunda” diyerek yurt reklamları yayınlıyor.

Deniz AYHAN

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Üniversitelerdeki öğrenci sayısı bu yıl yaklaşık olarak 8 milyonu buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 768 yurtta ise 719 bin kapasite var. Yurtlarda yer bulamayan, özel yurt ve yüksek ev kiralarını da karşılayamayan öğrenciler haftalardır parklarda yatıyor. Seslerini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada ‘Barınamıyoruz' etiketleri ilk sırada yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise, “Dünyanın en büyük yurt alt yapısıyla, otel konforunda” diyerek yurt reklamları yayınlamaya başladı. Reklam filminde, “Dünyanın en büyük yurt alt yapısıyla gençlere güvenli ve huzurlu bir yuva oluyoruz. Modern yurtlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. Her zaman daha iyisi için sizinleyiz” denildi.

YURT SAYISI AZALDI

Reklam filminde 81 il 241 ilçede 719 bin 597 yatak kapasiteli yurtların bulunduğu belirtildi. 2020'de yurt sayısı 698 bin 289 yatak kapasitesi ile 781'e yükselirken, mevcut yurtlarda binaların fiziksel yapıları ve boş yatak sayıları da göz önünde bulundurularak azaltmaya gidilmiş ve yurt sayısı temmuz 2021'de 696 bin 966 yatak kapasitesi ile 772'ye düşmüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun son açıklamasına göre eylül ayında yurt sayısı 768'e düştü ancak GSB'nin reklam filmine göre yatak sayısı temmuz ayına göre 22 bin 631 arttı.