Balkonda başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Ordu’da, evinin balkonunda olduğu esnada başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı.

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Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti.

Balkon camında da kırıklar oluşurken yakınları tarafından Ordu'daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Opr. Dr. Serasrlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)