Balkonlarından 23 Nisan’ı kutlamak isteyen vatandaşlara polis engeli

Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda kutladı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan bir site sakinleri de iftardan sonra çocuklarıyla birlikte 23 Nisan'ı balkonlarında kutlamak istedi. Kutlama için site ışıklarla bezenirken, ses sistemi de kuruldu. Vatandaşların balkonlarında çocuklarıyla birlikte 23 Nisan'ı kutlamaya başladıkları esnada ihbar üzerine siteye polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle vatandaşların balkonlarından 23 Nisan kutlamasına son verirken, olayla ilgili de tutanak tuttu.

“PANDEMİ KURALLARI İHLALİ YOK”

Polisin tuttuğu tutanakta, “Altınpark sitesine 21:45'te intikal edildiğinde site bahçesi içerisinde site yönetimi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde ışık gösterisi ve marş yayını yapıldığı, site bahçesinde pandemi kuralları çerçevesinde herhangi bir sosyal mesafe ve maske takmama ihlallerinin olmadığı, sadece 2 görevli ile site yöneticisi Haydar Çekkılıç isimli şahsın olduğu görülmüş, şahıslara gerekli ikazlar yapılarak yapılan ışıklı ve sesli gösteriye son verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“İSTİKLAL MARŞI’NDAN KİM NİÇİN RAHATSIZLIK DUYAR?”

23 Nisan kutlamalarının engellenmesine tepki gösteren site yönticisi Haydar Çekkılıç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dün akşam iftardan sonra, site saninlerimiz ve çocuklarımızla birlikte evlerimizin balkonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak istedik. Bunun için ışık şöleni ve ses sistemimizi hazırladık. Hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı evlerimizin balkonundan bütün coşkumuzla okuduk. Kutalamalar devam ederken şikayet üzerine polis ekipleri geldi ve kutlamayı sonlandırmamızı istedi. Çevreye yüksek sesten dolayı rahatsızlık vermişiz denildi. İstiklal Marşı'ndan kim, niçin rahatsızlık duyar anlamış değilim. Çocuklarımızın bütün hevesi kursaklarında kaldı, kutlamanın bitmesiyle hepsi gözyaşları döktü. Bu kabul edilir bir şey değil. Evlerimizin balkonundan dahi 23 Nisan'ı kutlayamadık.”