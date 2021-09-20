‘Barınamıyoruz’ diyen gençler bu geceyi de sokakta geçiriyor

Beşiktaş'ta öğrencilerin geceyi sokakta geçirme eylemine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve İBB İYİ Parti Meclis üyesi Taylan Yıldız SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. Tanal, "Vatandaşın barınma hakkının sağlanması devletin sorumluluğundadır. Devlet burada, bunu yerine getirmiyor" derken Yıldız ise, "Şu an resmen direksiyonda uyuyakalmış durumdalar. Biz de iktidarın aymazlığını, son 20 yılda yapamadığını, Millet İttifakı olarak el birliğiyle, vatandaşlar olarak birbirimize yardım ederek bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

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Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, başlattıkları “Barınamıyoruz” eylemlerinin 2. gününde de geceyi sokakta geçiriyor.

İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi bu akşam Beşiktaş'ta Şairler Parkı'nda toplandı. Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” diyerek bu gece banklarda yatacaklarını duyurdu.

TANAL: YİNE SABAHLAYACAĞIZ

Dün gece Kadıköy'de parkta kalan gençlerin yanına giderek banklarda yatan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün de Beşiktaş'ta Şairler Parkı'na gelerek gençlere destekte bulundu.

Tanal, “Öğrencilerimizin barınma sorununa dikkat çekmek üzere yine dışarıda sabahlayacağız. Evlatlarımızı yersiz, yurtsuz bıraktılar. Abartmıyoruz, ülkenin gerçeği bu. Maalesef” açıklamasında bulundu.

“HER GECE SOKAKLARDA YATACAĞIZ”

‘Barınamıyoruz Hareketi' adı altında toplanan öğrenciler ise şunları söyledi:

* Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.

* Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…

* Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…

* Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz.

BİRÇOK NOKTADA EYLEM

‘Barınamıyoruz' diyerek sokakta kalan gençlerin dayanışmasına yurdun birçok noktasından destek geliyor. Sokakta kalan öğrenciler, ‘Barınamıyoruz' etiketinde paylaşımlar bulunuyor.

Gümüşhane Üniversitesi önünde yere yatak koyan bir genç, yerde yattığı anların fotoğrafını paylaştı. İstanbul’da park ve sahillerde farklı noktalarda benzer eylemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Ankara’da ise bir grup genç tarafından parklara çadırlar kuruldu.

CHP Ankara Gençlik Kolları da “Fahiş ev fiyatları ve yurt sorununun biz gençlere verdiği ekonomik zorluk ortadadır. İktidar bu ülkenin gençlerine bir yurt odasını bile çok görmektedir. Artık barınamıyoruz” paylaşımında bulundu.

“BUNDAN DAHA AYIP NE OLABİLİR?”

SÖZCÜ muhabirine açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şöyle konuştu:

* Barınma hakkı, beslenme hakkından sonra gelen bir haktır. Burada anayasamızın 57'nci maddesi uyarınca 65'nci maddesi gereğince de bu imkanların sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda bizim imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin hükümleri, Avrupa Sosyal Şartı, Ekonomik ve Kültürel Şartlar Sözleşmesi hükümleri uyarınca, vatandaşın barınma hakkının sağlanması devletin sorumluluğundadır. Devlet burada, bunu yerine getirmiyor.

* 30 milyon doları Libya'ya göndereceğine bu öğrencilerin barınma hakkı halledilebilirdi. Gelişen bir ülkenin öğrencileri yurt bulamıyor, sokaklarda banklarda yatıyorsa bundan daha ayıp ne olabilir? Bu sorunun duyulması lazım. Biz sabaha kadar buradayız, nöbette kalacağız.

İYİ PARTİLİ YILDIZ: DİREKSİYONDA UYUYAKALMIŞ DURUMDALAR

Gençler tarafından ‘internetçi abi’ lakabıyla bilinen İBB Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Taylan Yıldız da Şairler Parkı'na gelerek gençlere destek verdi. SÖZCÜ muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, şöyle konuştu:

* Öğrenciler yerden göğe kadar haklı. Şu an 1,5 milyondan 8,2 milyona çıkan bir üniversite öğrencisi nüfusu var. Bu kadroları, bu üniversite öğrencilerini yerleştiremeyen, son 10 yıldır sadece 2 tane ekstra yurt yapabilmiş, İstanbul'a 70 milyar lira harcamış ama 70 milyar liranın karşısında da bu öğrencilerin yurt sorununu çözememiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu çok acı bir şey.

* Şu an resmen direksiyonda uyuyakalmış durumdalar. Biz de iktidarın aymazlığını, son 20 yılda yapamadığını, Millet İttifakı olarak el birliğiyle, vatandaşlar olarak birbirimize yardım ederek bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. İnsanlar müsterih olsunlar, 2 yıl sonra biz iktidara gelince Türkiye'nin bütçesini gençlerimizin önünü açmak için kullanacağız.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da Şairler Parkı'na gelerek öğrencilerin eylemine destek verdi.