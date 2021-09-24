Barış Yarkadaş: “Mesleğim gereği soru sordum”

Habertürk TV eski programcısı Veyis Ateş, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Barış Yarkadaş hakkında, suç duyurusunda bulundu. Savcılığa ifade vermeye çağrılan Yarkadaş, “Veyis Ateş 10 milyon euroluk rüşvet iddialarına ilişkin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemesine rağmen, bugüne kadar verdiği sözü tutmamış, ne ilginçtir ki bu konuyu gündeme getiren şahsımı şikayet etmiştir” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Sezgin Baran Korkmaz'ın, bir gazetecinin kendisinden 10 milyon euro istediği iddiaları üzerine, Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, TV100'de katılığı programda, tartışmaların odağında bulunan Veyis Ateş'e de bir takım sorular yöneltmişti. Bunun üzerine Ateş, kendisi hakkında kullandığı ifadelerin hakaret ve iftira olduğunu iddia ederek, Yarkadaş hakkında suç duyurunda bulundu.

Yarkadaş, bugün avukatı Yiğit Acar ile birlikte Anadolu Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

“MESLEĞİM GEREĞİ PARAYI İSTEYENİN KİM OLDUĞUNU SORDUM”

Yarkadaş, savcılığa verdiği ifadesinde, gazeteci olduğunu ve Veyis Ateş ile bir husumetinin bulunmadığını ve hakaret etme kastının olmadığını söyleyerek, “Bahse konu olan televizyon programları ve gazete yazılarında kamuoyunun çokça tartıştığı ve artık aleni hale gelen 10 milyon euroluk rüşvet meselesi tarafımca da dile getirilmiştir. Mesleğim gereği Sezgin Baran Korkmaz'a dair iddialar gündeme geldiğinde, Sezgin Baran Korkmaz'dan hukuki ihtilaflarının çözülmesi için 10 milyon euro isteyen kişinin kim olduğunu sordum” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI SÖYLEMİŞTİ”

Yarkadaş, “Veyis Ateş 10 milyon euroluk rüşvet iddialarına ilişkin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemesine rağmen bugüne kadar verdiği sözü tutmamış, ne ilginçtir ki bu konuyu gündeme getiren şahsımı şikayet etmiştir. Takipsizlik kararı verilmesini talep ederim” dedi.

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