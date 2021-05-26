Başkan Büyükerşen’den halka uyarı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 gün önce yaptığı paylaşımla, kentte vaka sayılarında 2 aylık bir sürede 20 kat arttığını duyurarak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarmıştı. Başkan Büyükerşen, yeni paylaşımı corona virüs vakalarında düşüşe dikkat çekerek vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.

BÜYÜKERŞEN, VATANDAŞLARI UYARDI

Türkiye genelinde corona virüs vakalarında bir düşüş yaşanırken, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Başkan Büyükerşen, vatandaşlardan mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı.

Eskişehir’de düşüş sürerken vaka sayısı 100 bin kişide 120,72’ye düştü. 10-16 Nisan 2021 ve 15-21 Mayıs 2012 tarihli vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaşan başkan Büyükerşen, verilerdeki düşüşe dikkate çekerek, kentte yaşayan vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Büyükerşen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, havaların ısınması ve vaka sayılarının azalması nedeniyle lütfen rehavete kapılmayalım. Güzel günler için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte uyarak salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürelim. Kurallara uyduğumuzda nerelerden nerelere geldiğimizi görmenizi istedik. Haziran ayında tabloyu hep birlikte daha umutlu yapabiliriz. Çünkü biz Eskişehir'iz!” ifadelerini kullandı.

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