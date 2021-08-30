Bayraktar ‘doğru’ dediği dosyalar için bu defa ‘içi boş’ dedi

17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili "Hakkımda hazırlanan dosyalar doğru" diyen eski bakan Erdoğan Bayraktar, yeni bir açıklama daha yaptı. Bayraktar ‘doğru’ dediği dosyalar için bu defa ‘içi boş’ dedi.

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Bir radyo programına katılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar ban aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” ifadelerini kullanmıştı.

BU KEZ DE “İÇİ BOŞ” DEDİ

Yaptığı açıklamanın büyük yankı uyandırmasının ardından Bayraktar’dan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bayraktar, “Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar” dedi.