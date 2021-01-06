18 Ekim 2020 günü sonsuzluğa göç eden usta gazeteci – yazar Bekir Coşkun'un adı ölümsüzleşiyor. Heykelleri yaptırılan, adı parklara, sokaklara, caddelere verilen Bekir Coşkun anısına bir kütüphane kurulacak. Haber dünyanın en güzel coğrafyalarından, Ayvalık'tan geldi.

AYVALIKLILAR'IN VEFASI

Efsane yazar Bekir Coşkun bir Ayvalık sevdalısıydı. Değerli eşi Andree hanım ve sevgili köpekleriyle birlikte yaz aylarını Cunda'daki evinde geçirirdi. Ömrünün son yıllarındaysa oradan ayrılmadı. Türkiye'nin aydın ve yurtsever insanlarının sevgilisi Bekir Coşkun Ayvalıklılar'ın gönlünde ayrı bir yer edindi. Vefalı Ayvalık Halkı onu hiç unutmayacağını gösterdi. Bu doğrultuda bir kütüphane oluşturulması kararlaştırıldı.

ONAY KARARI ALKIŞLARLA ALINDI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin projeyi Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısına getirdi. Karar oy çokluğu onaylandı. Onay kararını başkan ve meclis üyeleri alkışladı. 13 CHP'li, 8 DP'li, 3 MHP'li üye kabul oyu verirken, sadece 1 AKP'li üye ret oyu kullandı.

CUNDA'DA ŞAHANE BİR YAPIDA OLUŞTURULACAK

Buna göre, Bekir Coşkun Kütüphanesi Cunda Adası'nda oluşturulacak. Bunun için bir çalışma ekibi kurulacak, uzman desteği alınacak, usta yazarın eşi Andree Coşkun da katkı sağlayacak.

Cunda'da, eski belediye başkanı Ahmet Tüfekçi döneminde restore edilen, Rumlar'dan kalma tarihi yapı yeniden düzenlenecek. Dışı olduğu gibi korunan, içi uzmanlar tarafından modernize edilen belediyeye ait yapının alt katı kültür salonu, üst katı ise kütüphane olarak kullanılacak.

Cunda Kültür Merkezi ve Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin bulunduğu yapı 110 metrekarelik zemine oturuyor. Yapının yaklaşık 200 metrekarelik bahçesi de bulunuyor.

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