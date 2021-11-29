Belediye başkanı kaza yaptı, durumu ağır
Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter’dan kazaya ilişkin bilgi verdi.
Vali Ayhan, İmranlı'ya 10 kilometre kala iki aracın çarpışmasıyla trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Yaralılar arasında Belediye Başkanı Açıl’ın da bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti. Gelişmelerin takip edildiğini söyledi. (İHA)