Belediye meclisindeki çağrıya AKP ve MHP’lilerden ‘şov yapıyorsunuz’ yanıtı

Avcılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 20 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde tüm siyasi parti gruplarına "Kadına yönelik şiddeti durdurmak için bir simge olması bakımından ayağa kalkalım" çağrısında bulundu. CHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken, AKP ve MHP'liler 'şov yapıyorsunuz' diyerek ayağa kalkmayı reddetti.

Sözcü İstanbul

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yönetiminde Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turan Hançerli, meclis oturumundaki konuşmasında kadına yönelik şiddete dikkat çekerek şöyle konuştu:

* 2010 yılı itibarıyla yılda öldürülen kadın sayısı 180. 2011 yılı çok güzel bir düşüş olmuş, 121. Ondan sonra sürekli yükselmiş. 2019 yılına geldiğimizde 474. Nüfusumuzun artmasının belki değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Nüfus arttı. Önleyemedik, azaltamadık saldırıları ve kadın ölümlerini.

* Ama 2019 ile 2011 arasında yaklaşık 4 kat fark var. Çok üzücü. Bu gerçek, kabul etmemiz gereken ve çözmemiz gereken bir durum. Yapılan çalışmaların etkili olmadığı açık ortada. Hep beraber açık ve net bir şekilde kafamızı ellerimizin arasına alıp çözüm üretmemiz lazım.

Avcılar'da yakın zamanda genç bir kadın ve erkeğin birlikte öldürülmesine değinen Hançerli, “Avcılar'ımızda böyle bir şiddet olayı diliyorum inşallah yaşanmaz” dedi.

“HEP BERABER AYAĞA KALKALIM, KADINA ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN SİMGE OLSUN”

Ardından Hançerli, 20 Kasım gününün kadına yönelik şiddetle mücadele günü olduğunu hatırlattı ve “Bu konuda Avcılar Belediye Meclisimizin el birliğiyle, birlikte güçlü bir mesaj verebilecek konumda olduğunu düşünüyorum. Hep beraber bir 10 saniye ayağa kalkalım. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için bir simge olması bakımından ayağa kalkalım ve 10 saniye ayakta duralım. Avcılar Belediye Meclisi'nin tüm siyasi partileriyle birlikte kadına yönelik şiddeti durdurmak için birlikte el ele vereceğinin bir simgesi olsun. Hepinizi kadına yönelik şiddet için ayağa kalkmaya davet ediyorum” diyerek tüm siyasi parti temsilcilerini ayağa kalkmaya davet etti.

AKP VE MHP’LİLER AYAĞA KALKMADI, ‘ŞOV YAPIYORSUNUZ’ DEDİ

CHP ve İYİ Parti sıraları ayağa kalkarken, AKP ve MHP sıraları ise ayağa kalkmayı reddederek oturmayı tercih etti. AKP sıralarından Turan Hançerli'ye, “Başkanım şov yapıyorsunuz, şimdi ne alakası var” sesleri yükseldi.

AKP'lilerin, “Sonra AKP grubu kalkmadı diyeceksiniz” demesi üzerine Hançerli, “Sadece 10 saniyeliğine bizden sonra da kalkabilirsiniz” önerisini sundu, ancak AKP ve MHP grubu tarafından bu öneri de reddedildi.

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