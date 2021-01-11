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Belediyeye ait Atatürk Spor Kompleksi talan edilip yağmalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyeye ait Akkent Atatürk Spor Kompleksi’nin kimliği belirsiz kişiler tarafından yağmalanıp talan edildiği ortaya çıktı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konu ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 20:47, 11/01/2021
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Belediyeye ait Atatürk Spor Kompleksi talan edilip yağmalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi tarafından 2011 yılında yapılan Akkent Atatürk Spor Salonu ve Kompleksi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildiği ortaya çıktı.

Amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra vatandaşların da yoğun olarak kullandığı spor kompleksine camları, kapıları kırıldı, içerisindeki demirbaş malzemeler yağmalandı.

“BU VANDALLIĞI AFFETMEYECEĞİZ”

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat yaptığı açıklamada “Spor Kompleksimize gerçekleştirilen bu vandallığı detaylıca araştıracağız. Milas'lı vatandaşlarımızın ve en önemlisi çocuklarımızın faydalandığı alanları çoğaltmaya ve korumaya devam edeceğiz. Talimatlarını verdik, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ‘kamu malına zarar vermekten' suç duyurusunda bulunacağız ve sorumluların cezalandırılması noktasında olayın takipçisi olacağız” dedi.

Spor salonunda yaklaşık 200 bin TL’ lik zarar meydana geldiği belirtildi.

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