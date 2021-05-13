‘Ben aşılıyım’ videosu tepki çekti, yayından kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, ‘Go Türkiye' isimli tanıtım hesabından yayınlanan reklam videosunda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde “Keyfini çıkarın; ben aşılıyım” yazılı maskeler yer aldı.

Tanıtımında, “Hijyenik oteller ve aşılı personeller! Biz diyoruz ki: Turizmde çifte güven! Gelin ve keyfini çıkarın. İçiniz rahat olsun” yazılan mesaja sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP’DEN SERT AÇIKLAMA

Yayınlanan videoya CHP’den de sert tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

“Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi “aşılandım” maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi. Bu nasıl bir rezilliktir?

AKŞENER: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

BABACAN: VATANDAŞINI AŞAĞILAYARAK ÜLKE YÖNETİLMEZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz. Bu milleti aşısız bıraktılar. Turizm sektörü de dahil tüm ülkeyi batırdılar. Algı yönetimi için yine tweet sildiler ama video her yerde dolaşımda. Vatandaşını aşağılayarak, kandırarak ülke yönetilmez” tepkisini gösterdi.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Art arda gelen tepkilerin ardından paylaşım sosyal medya hesabından silindi.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” demiş tepki toplamıştı.