Benzin istasyonunda 23.59 tartışması

Sakarya'da bir benzin istasyonunda zamlı tarife bir dakika önce pompaya yansıtılınca tartışma çıktı.

Halil ATAŞ

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Dün gece yarısından itibaren akaryakıta gelen yüksek zam nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

ZAM POMPAYA BİR DAKİKA ÖNCE YANSITILINCA KAVGA ÇIKTI

Akaryakıta gelen yüksek zam nedeniyle birçok ilde dün akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sakarya’da bir benzin istasyonunda zamlı tarife bir dakika önce pompaya yansıtılınca tartışma çıktı.

O anlara tanıklık eden İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sakarya'da 23:59'da yakıt alan bir vatandaşa 9.81/lt'den satış yapılınca istasyonda kavga çıktı. Kainat liderinin memleketi düşürdüğü durum bu…” diyerek tepkisini gösterdi.

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