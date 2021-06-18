Berkin Elvan davasında karar günü

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin silahından çıkan gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 20. duruşması ve aynı zamanda karar duruşması olması beklenen dava bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Elvan ailesi, avukatları ve milletvekilleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Sera Kadıgil ile HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.

“BERKİN’İN KOŞUP OYNADIĞI SOKAKLARDA PARKLARDA ADALET ARADIK”

Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını Akif Burak Atlar okudu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Biz 8 senedir Berkin’imiz için adalet talebimizi Berkin’in koşup oynadığı sokaklarda, meydanlarda, parklarda, adalet saraylarında ve mahkeme salonlarında haykırırken, Berkin’imizi vuran polis sekiz yıldır görevine devam etti. 5 senedir Berkin için adaletin peşinden koştuğumuz dava sürüncemede bırakıldı. Berkin’imizi vuran polis sekiz yıldır görevine devam etti, mahkeme başkanı olarak Gezi Direnişini sosyal medya hesaplarında vandallık olarak tanımlayan Mehmet Galip Perk atandı. Tepkilerimiz üzerine yeni bir heyet atansa da bu davanın tarafsızlığı o günden beri şüphelidir. Berkin için adalet istiyoruz.”

“KATİLLERİN ÖDÜL GİBİ CEZALARLA KORUNMASINI KABUL ETMİYORUZ”

“Katillerin ödül gibi cezalarla korunmasını, gerçeklerin karartılmasını kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, katillerin, faillerin yargı tarafından korunduğu bir ülkede üstümüze çöken karanlık her gün daha çok büyüyor. Bu karanlık bizden Ali İsmail’i aldı, Ethemi aldı, Mehmet’i, Abdocan’ı aldı! Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Ahmet’in katillerini korudu! Aynı karanlık, daha dün, Deniz Poyraz’ın da geleceğini çaldı. Bizler, aydınlık bir gelecek umudu ile barışı, dayanışmayı, kardeşliği savunurken, geleceğimizi çalınıyor.”