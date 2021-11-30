Beylikdüzü’ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

İstanbul Beylikdüzü'nde de etkili olan fırtınanın geçen yıl Atatürk Bulvarı üzerinde yerleştirilen belirli sürelerle 120 derecelik açı ile dönen dev Atatürk Silüetinin etkilenmemesi için kepçelerle önlem alındı.

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Standart boyut

Atatürk Bulvarı, Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi’ne hakim noktada iki yıl önce düzenlenen çalışmada Beylikdüzü Belediyesi’nce Atatürk Silüeti yerleştirildi.

30 Ağustos 2020 tarihinde açılan 4.5 ton ağırlığında çelikten üretilen ve benzeri olmadığı belirtilen modern tasarımın, iki saatte bir 120 derecelik açıyla dönerek hem Atatürk Bulvarı hem Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi’nden hâkim bir görüntü oluşturması bağlandı.

FIRTINADAN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Atatürk Silüeti’nin dün başlayan fırtınadan etkilendiği ve sallanmaya başladığı görülünce Beylikdüzü Belediyesi tarafından iki iş makinesi gönderilerek sallanması ve şiddetli fırtınanın zarar vermesi önlendi. Atatürk Siluetine kepçeli koruma yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. DHA

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