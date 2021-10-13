Bilal Erdoğan: Benim uzmanlık alanım Avrupa, Avrupa diye bir şey kalmayacak

Avrupa’nın geleceği karanlık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "Avrupa’da lider denilecek bir tane adam yok. Hepsi komik duruma düşmüş durumda" dedi.

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Çorum’da, Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Erdoğan, dünyada salgın sebebi ile yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlara değinerek “Bildiğiniz gibi salgın zamanının bütün dünyada oluşturduğu çalkantılar, ekonomik yansımalar var. Bir sürü ülkede tedarik zincirindeki aksamalar konuşuluyor. Taşıma maliyetleri arttı, pahalılık arttı, bazı mallar bulunamıyor ve bu mallar sebebi ile üretim yapılamıyor deniliyor. Bütün dünyada aslın sadece sağlık değil, ekonomi, üretim gibi birçok şey üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu görüyoruz. En büyük darbeyi de çocuklarımız ve gençlerimiz gördü” dedi.

“Avrupa'nın geleceği karanlık”

Dünyada yaşanan sorunların sebeplerine değinen Erdoğan, inancın önemine değinerek, “Batıda intihar olaylarında çok büyük artışlar oldu, aile mefhumu tamamen kayboldu. Cinsiyetsizlikten tutun bir sürü şeyleri batı medeniyeti kendi içinde test ediyor. Huzur diye bir şey kalmadı. Şu an Avrupa'nın geleceği karanlık. Benim uzmanlık alanım, doktora alanım Avrupa. Avrupa diye bir şey kalmayacak. Kutsanan o daha yakın olan Avrupa ideali kayboldu. Şu anda Avrupa'da seçimler yapılıyor, hükümet kurulamıyor. Ülkeler birbirleri ile kavga içinde. Avrupa'da lider denilecek bir tane adam yok. Hepsi komik duruma düşmüş durumda. Ekonomik gücüne rağmen Amerika bile büyük sıkıntılar yaşıyor, ciddi meseleleri konuşuyor. Bunlar inançsız toplumların yaşamaya mahkum olduğu meseleler, sıkıntılar. Ne olur, hem inanmış hem gelişmiş bir toplum olunabileceğini görüyorsak, neden bundan uzak duralım” dedi.