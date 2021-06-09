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Bir AKP’li belediye daha Rize için kolları sıvadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine 25 adet ahşap otobüs durağı yaptıracak.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 09:00, 09/06/2021
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Bir AKP’li belediye daha Rize için kolları sıvadı

AKP’li belediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize’ye yardım için adeta birbirleri ile yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesine Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar sürüyor.

Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen, CHP'nin muhalefet ettiği durak yapım işi de ihaleye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 25 adet ahşap durak yaptıracak ve Rize'nin Güneysu ilçesine gönderecek. Söz konusu ihale 21 Haziran'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR 15 TEMMUZ MEYDANI İÇİN 427 BİN TL AKTARMIŞTI

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de daha önce Rize Belediyesi'ne 15 Temmuz meydan inşaatı için 427 bin TL aktardığı ortaya çıkmıştı.

Paranın, Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçe emaneti listesinde kayıtlara alınan para transferinin ‘temsil ağırlamaya ait borçlar' adlı hesaptan gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

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