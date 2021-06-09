Bir çift maaş kıyağı daha

Çift maaş alana AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Salim Arda Ermut’un da çift maaş aldığını ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermut’un, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığını duyurdu.

İKİ KURUMDAN 66 BİN 917 LİRA MAAŞ

Yavuzyılmaz TÜPRAŞ 2021 yılı Genel Kurul Tutanağı kaynak göstererek yaptığı paylaşımda, “AK Partili Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sn. Salim Arda Ermut’un, bugün aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığını tespit ettik. Genel müdür maaşı: 14.917TL. TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 52.000TL. Aylık toplam gelir: 66.917TL” ifadelerini kullandı. Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, atamanın 8 Haziran’da KAP’a bildirildiğini açıkladı.

KARTAL İMAM HATİP LİSESİ MEZUNU

Salim Arda Ermut, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilal Erdoğan gibi aynı dönem yani 1999 yılında Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olması dikkat çekti. Daha önce de THY'nin yönetiminde 80'e yakın ismin, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.