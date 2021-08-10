Bodrum tepeleri alev alev yanıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük Mahallesi arasındaki Tırman Tepesi’ndeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etksi ile hızla yayıldı. Yangının Dereköy ve Peksimet Köyü’ne doğru ilerlediği, polis ve jandarmanın güvenlik önlemi almaya başladığı belirtildi.

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük Mahallesi arasındaki Tırman Tepesi yamaçlarında bugün saat 15.00 sıralarında makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Alevlerin Dereköy, Gümüşlük ve Peksimet köylerine yönelmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ve orman arazözlerinin müdahale ettiği yangına vatandaşlarda ellerinde çalı çırpı ve küreklerle müdahale etti. Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangın makilik alanda ilerlerken bölgedeki iş makinaları ile traktörler ve su kamyonlarının yangın mahalline yönlendirildiği öğrenildi.

“ALEVLERİ YAMAÇLARDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının hızla ilerlediğini belirten evli ve iki çocuk babası Mehmet Çelikkeskin “Alevleri aşağıya evlere kadar inmeden yamaçlarda tutmaya çalışıyoruz, ancak rüzgar çok sık yön değiştirdiği için müdahale zor oluyor, ekiplerinde müdahalesi başladı” diye konuştu. Kontrol altına alınamayan yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma sürüyor.

“ACİL HAVADAN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR”

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nde yangının başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ergun, “Bodrum Gümüşlük'te orman yangını. Rüzgar çok güçlü. Acil havadan müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.