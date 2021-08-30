Bodrumlu 256 şehidin adı bu anıtta yaşayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün törenlerle açılışı yapılan Şehitler Anıtı’nda Bodrumlu 256 şehidin adı yaşatılacak.

Yaşar ANTER

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Bodrum Belediyesince yaptırılan ve Bodrumlu şehitlerin isimlerinin yer aldığı “Şehitlik Anıtı” düzenlenen törenle açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye Başkanı Ahmet Aras, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AKP İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER ANITI VE DÜNYANIN YEDİ HARİKASINDAN BİRİ AYNI YERDE BULUŞTU

Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Denizaltısı, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede şehit olan 256 Bodrumlunun isminin bulunduğu Şehitlik Anıtını'nın açılışı törenle açıldı.

Üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kara Fatma, Seyit Onbaşı ve Mehmetçik kabartmalarının yer aldığı ve ilçede bulunan dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas Mozolesi'nde de esinlenerek yapılan 4 metre yüksekliğindeki mermer anıtın açılışında konuşan Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü, “Kanlarını bu vatan için döken şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu anıtın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bizim için şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız günlerdir. Bu anıt da bu anlamda çok önemli” dedi.