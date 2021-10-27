Boğaziçi protesto davasında yeni gelişme

Boğaziçi protestolarına ilişkin 97 kişi hakkında açılan ve dün başlayan davada 50 kişi savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme, 13 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Boğaziçi Üniversitesi'ne, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanan ve yine Erdoğan tarafından görevden alınan Melih Bulu'yu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan ve haklarında, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet etmek' suçundan bir buçuk yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan 97 kişinin yargılanmasına dün başlanmıştı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ve sayı çokluğu nedeniyle daha geniş olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda dün görülmeye başlanan davaya 20'ye yakın öğrenci ile avukatları katıldı.

Dün başlayan ve bugün devam eden duruşmada 50 sanık öğrenci savunma yaptı.

AÇIKLAMANIN YAPILACAĞI YERE GİDEMEDEN GÖZALTINA ALINDIKLARINI SÖYLEDİLER

Savunmaları alınmaya devam edilen öğrenciler, sosyal medyadan gördükleri basın açıklaması çağrısına gitmek istediklerini ancak, açıklamanın yapılacağı yere varmadan polisin orantısız müdahalesiyle gözaltına alındıklarını ifade ederek beraatlarını talep ettiler.

AVUKATLAR: ORTADA SUÇ YOK, BERAAT VERİLSİN

Mahkemede savunma yapan avukatlar da, ortada bir suç unsurunun bulunmadığını ve öğrencilerin anayasal haklarını kullanmak isterken ve henüz kullanamadan polis müdahalesiyle gözaltına alındıklarını söyleyerek, öğrencilerin beraatlarına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, usulüne uygun kendilerine davetiye tebliği gönderildiği halde duruşmaya katılmayan 13 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Mahkeme, mazeret sunarak duruşmaya katılmayanların savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ocak ayına erteledi.