Boğaziçili müzisyenlerden Melih Bulu’ya ‘Metallica’lı istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor. Boğaziçili müzisyenler, Metallica’nın “For Whom the Bell Tolls” şarkısını Melih Bulu için düzenledi.
Melih Bulu'ya istifa çağrılarının yinelendiği şarkının sözleri şöyle:
Elinde pankartla Boğaziçi'nde
Mücadele eden kim?
Kuzeyde güneyde şimdi her yerde
Öğrenci ve hocalar hepsi birlikte
Gecenin yarısı o haber geldi
Demokrasiye darbe!
Durur mu, haykırır tüm Boğaziçi
Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle
Boyun eğmeyiz
Biz kayyuma!
Vazgeçmiyoruz
İstifa!
Makalen çalıntı her şeyin yalan
Fark etmeyiz mi sandın?
Okulu şirkete çevirmek neymiş
O iş yatar kayyum bence anladın
Bugün de yarın da yine buradayız
Seçimdir hakkımız!
CV'nde neler var, bundan bize ne?
Kayyuma karşıdır tüm Boğaziçi
Boyun eğmeyiz
Biz kayyuma!
Vazgeçmiyoruz
İstifa!