Boğaziçili müzisyenlerden Melih Bulu’ya ‘Metallica’lı istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor. Boğaziçili müzisyenler, Metallica’nın “For Whom the Bell Tolls” şarkısını Melih Bulu için düzenledi.

Melih Bulu'ya istifa çağrılarının yinelendiği şarkının sözleri şöyle:

Elinde pankartla Boğaziçi'nde

Mücadele eden kim?

Kuzeyde güneyde şimdi her yerde

Öğrenci ve hocalar hepsi birlikte

Gecenin yarısı o haber geldi

Demokrasiye darbe!

Durur mu, haykırır tüm Boğaziçi

Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle

Boyun eğmeyiz

Biz kayyuma!

Vazgeçmiyoruz

İstifa!

Makalen çalıntı her şeyin yalan

Fark etmeyiz mi sandın?

Okulu şirkete çevirmek neymiş

O iş yatar kayyum bence anladın

Bugün de yarın da yine buradayız

Seçimdir hakkımız!

CV'nde neler var, bundan bize ne?

Kayyuma karşıdır tüm Boğaziçi

Boyun eğmeyiz

Biz kayyuma!

Vazgeçmiyoruz

İstifa!