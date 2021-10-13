Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmıştı 14 yıla kadar hapsi istendi

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini, ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde, 7 Eylül tarihinde yaşanan olayda, Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçırmıştı.

Çevredeki vatandaşlar ve Şilan Topal'ın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheli Mithat Topal ile ona yardım eden Rahim Maral'ı yakalayarak gözaltına almıştı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Yakalanan şüpheliler daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilmiş, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mithat Topal tutuklanmış, Rahim Maral ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Topal’a yardım ettiği tespit edilen Maksut Yıldız da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

14'ER YIL HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME, YETKİSİZLİKLE GAZİOSMANPAŞA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yetkisizlik kararıyla Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararında, olayın Şişli'de başladığını ve Gaziosmanpaşa'da sona erdiğini belirtti. Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız, önümüzdeki günlerde, Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.