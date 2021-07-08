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Bozcaada’da yangın! Bakan Pakdemirli’den açıklama

Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak anılan Çanakkale’nin Bozcada ilçesinde çamlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğleden sonra başlayan orman yangının kontrol altına alındığı söyledi.

Güncellenme: 17:19, 08/07/2021
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Bozcaada’da yangın! Bakan Pakdemirli’den açıklama

Yangın saat 15.00'da Bozcaada ilçesi Pavli Çamlığı'nda çıktı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği Bozcaada 395 nolu bölmede ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, hava ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. İlk müdahale, yerel unsurlar tarafından saat 15.05'de yapıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA

Yangın ihbarı ile birlikte hava araçları Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri ve İzmir uçağı olay yerine gönderildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli paylaşımında, “Bozcaada'da saat 15.00'te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İHA

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