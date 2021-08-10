Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Dün akşam saatlerinde Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Kemer barajı bölgesinde çıkan ve Muğla sınırına doğru ilerleyen yangın, 6 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Bozdoğan Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarında başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi iş makineleriyle müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına hava kararıncaya kadar iki helikopter de katıldı. Muğla sınırına doğru ilerleyen yangın 6 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.