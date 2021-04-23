Bu ilçede mesai saati dışında ve hafta sonu hastalanmak yasak

2017 yıkında ilçe yapılan ve yaklaşık 9 bin 200 nüfuslu Kemalpaşa’da hastane olmaması vatandaşları zor durumda bıraktığı belirtildi.

İlçede bulunan sağlık ocağının hafta içi saat 17.00’dan sonra ve hafta sonları kapalı olması nedeniyle, hastalanan vatandaşlar 20 kilometre uzaklıktaki Hopa’ya gitmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

CHP İlçe Başkanı Taner Çakır, sağlık ocağının acil olmayan durumlara müdahale ettiği belirterek, “Burası Sarp Sınır Kapısı’nın olduğu yer. Kapı açıkken ve yaz aylarında ilçenin nüfusu 2-3 katına çıkıyor. Hastane hemen yapılamaz ama sağlık ocağına acil servis açılıp, 2-3 doktor ile çalıştırılabilir. Acil hastası olan insanlar Hopa’ya gitmek zorunda kalıyor” dedi.

CHP’Lİ VEKİL SAĞLIK BAKANINA SORDU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ilçede yaşanan hastane sorununu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Bayraktutan, tam donanımlı bir hastanenin ne zaman kurulacağını ve pandamı döneminde zaten yetersiz olan sağlık Ocağı'nın hafta sonları kapalı olmasının yarattığı mağduriyetin ne zaman giderileceğini hakkında soru önergesi vererek, “Hastane olmaması nedeniyle vatandaşlarımız ilçedeki Sağlık ocağına yoğun talep göstermektedir. Ancak doktor eksikliği, hemşire eksikliği, ekipman eksikliği bulunan ilçe Sağlık Ocağının acil durumlarda yetersiz kalmaktadır. İlçede bulunan Sağlık Ocağının mesai saatleri sonrası ve hafta sonları kapalı olması, en küçük sağlık probleminde vatandaşlarımızın en yakın ilçe olan Hopa ilçesine gitmelerini zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullanarak, sağlık ocağının hafta sonları da açık olması için düzenleme yapılmasını istedi.

Bayraktutan, ilçenin ihtiyacını karşılayacak donanımlı bir hastane kurulması adına bir çalışma olup olmadığını sordu.