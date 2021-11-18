Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Kasım 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı için birlik çağrısı.Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Kasım verilerine göre, 357 bin 223 test yapıldı.

Son 24 saatte, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 538 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 226 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı için birlik çağrısı! Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Kasım verilerine göre, dün 358 bin 784 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 867 vaka tespit edilirken, 229 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 543 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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