Bülent Arınç topa tuttu: Dünün mücahitleri daha sonra müteahhit oldu

Yaptığı açıklamalarla sık sık AKP içerisinden eleştiri alan Bülent Arınç’tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 1974-1978 yılları arasında devlet bakanlıkları yapmış olan Fehim Adak’ın 5. ölüm yıl dönümünde konuşan Arınç, şunları söyledi;

*Bugün gördüğümüz kötü örneklere karşı gerçek bir müminin nasıl yaşaması gerektiğini gösteren ve zenginleşmemenin yolunu nasıl bulabilmiş insanları bugün örnek almak yolunda bize bir rehber oluyor.

“DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN MAĞRURU OLDU”

*Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır.

*Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi. Ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Ama toplasan yüzbinlerini, içinden bir tane bile Fehim Adak çıkmaz.

“Z KUŞAĞINA ANLATMAK LAZIM”

Fehim Adak’ın örnek hayatının yeni nesillere, Z kuşağına da aktarılması gerektiğini belirten Arınç, “Ben geçmişi unutmadım ama dünü çok rahat unutabiliyorum. Bu güzel bir haslet ama gençlerimizin geçmişte yaşanan güzel örnekleri görmesi lazım ki bugün bu örnekleri anlatarak birilerini ikaz edebilelim. Birilerine ‘dur bakalım yanlış yola gidiyorsun’ diyebilelim. Bugünkü sıkıntılarımızın temelinde Fehim Adak’ların neslinin artık körelmiş olması da yatıyor” diye konuştu.

“KADINLARIN ELİNİ SIKMAZDI”

Kadınlarla tokalaşma konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

*Fehim bey tavizsiz bir Müslümandı. Hem hayatında ibadetlerini yaparken hem de devlet umuru görmüş bir insan olarak. En son 95-96 hükümletlerinde de görev aldığı zaman eskiden beri yaptığı, hiçbir şekilde kadınların elini sıkmazdı.

“BİR FETVA BULUNABİLİR”

*Kendisi Hanefi imiş. Biz bunu uzun süre yapamadık. Meclis başkanlığına kadar yapmıştım. Sonrasında biz de teslim olanlardanız. Belki buna bir cevaz veya bir fetva da bulunabilir.

*Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Amerika’ya gittiği zaman bile Fehim bey bunu herkese karşı, Müslüman bildiğimiz insanlara karşı da uygulamış bir insan. Onun bu tavizsiz hali çok yerde takdir görürdü. Bazı yerlerde de eleştirilirdi. Ama istikametini hiçbir zaman bozmadı.

“YANLIŞ YAPTIĞIMIZI SÖYLEDİ AMA DOĞRUSUNU GÖSTERDİ”

Fazilet Partisi’nden AKP’nin kuruluşu aşamasında Fehim Adak’ın tavrı hakkında da konuşan Arınç, “Biz Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra bir yol ayrımına girdik. Önce parti içerisinde bir kongrede bir aday çıkarma cüretinde bulunduk. Daha sonra da ayrı bir parti kurduk. Bunları hocamızla da konuştuğumuzu pek çok arkadaş biliyor. O süreç içerisinde çok acımasız davrananlar oldu bize ve arkadaşlarımıza karşı. Ama Fehim bey hep kardeşlik hukukunu gözetti. Yanlış yaptığımızı söyledi ama doğrusunu da gösterdi. Çok ısrar etti. Ayrılmak olmasın, birlikte olalım diye. Biz sebeplerini izah etti. Recai bey ile Fehim bey de bizi kucaklayanlar arasında hep yer aldı. O yüzden üzerlerimizde çok hakları vardır” dedi.

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