‘Bundan sonra ‘darbeci amirallerle mi berabersin’ yoksa ‘benimle mi’ kutuplaştırması yapılacak’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV Çalar Saat Programı'nın konuğu oldu. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

103 EMEKLİ AMİRALİN AÇIKLAMASI: “TSK'NIN YAPISINI TAMAMEN LİYAKAT BAZLI GÖTÜRMEK LAZIM”

“Bütün bu olanlar Türkiye'nin yakın dönemdeki darbe hafızası ile çok yakından ilgili. Bundan daha 5 sene önce bir darbe teşebbüsü oldu ve insanlar canını kaybetti. Dolayısıyla darbe artık gündemden çıktı, böyle bir risk yok, Türkiye'de artık demokrasi oturdu demek çok kolay değil. Dolayısıyla her an dikkat etmek lazım. Silahlı Kuvvetler'in kadrosunu, insan kaynağı yapısını tamamen liyakat bazlı götürmek lazım.

Başka hiçbir faktör söz konusu olmamalı. Eğer her gelen iktidar kendisi gibi düşünen, kendi ideolojisini benimsiyen bir insan kaynağı derdinde olursa bu ülkenin başı problemlerden kurtulmaz. Buradaki olay bambaşka bir olay. Buradaki olay aslında Kanal İstanbul'la ilgili endişeler var. Öncelikle çevre etki değerlendirmesinin tam yapılmadığıyla ilgili endişeler var. Yine güvenlik perpektifine bakıldığında İstanbul'un Kanal İstanbul'dan sonra bir ada haline geleceği ve İstanbul'da nüfusun en çok olduğu yerde bir ada oluşuyor. Bu adanın dış güvenlik ve deprem riskine bakıldığında pek çok riski barındırdığını uzmanlar söylüyor.”

“ENDİŞELER VAR AMA BUNU CUMHURBAŞKANINA SÖYLEYECEK CESARET YOK HİÇ KİMSEDE”

“Konunun ikinci boyutu ise uluslararası anlaşmalar boyutu, Montrö Anlaşması boyutu. Hükümetin Kanal İstanbul'la ilgili tutumu nasıl? ‘Ben bunu yapacağım' diyor ve teknik, hukuki, çevre değerlendirmeleri hepsi bir kenara itiliyor. Endişeler var ama bunu hükümete, Cumhurbaşkanına söyleyecek cesaret yok hiç kimsede. Böyle olunca da luzumsuz açıklamalar geliyor şuradan buradan.

Özellikle bu emekli amirellerin yaptığı açıklamalar, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Burada ciddi bir basiretsizlik var. Yani böyle bir açıklamanın nereye gideceğini herhalde hesap etmeleri gereken insan bunlar. Zamanı yanlış, mecrası yanlış, her şeyi yanlış. Mesele Montrö ise konuyu genişletip yanlış anlamaya müsait hale getirmişler bunu. Gerçekten çok büyük hata yapmışlar, böyle bir şey kabul edilemez.”

“HÜKÜMET, BUNU SONU KADAR KULLANACAK”

“Bu 103 tane amiral adeta hükümete altın bir tepsinin içinde bu imkanı sundu. ‘Alın bunu kullanın bundan sonra Kanal İstanbul için size kolay kolay muhalefet de gelmez. Öyle bir açıklama yapacağız ki siz Kanal İstanbul'u rahat rahat yapacaksınız' diye altın bir tepsinin içinde sundular. Hükümet, bunu sonu kadar kullanacak. Bundan sonra ‘Kanal İstanbul’u istemiyorum’ diyenlere, ‘darbeci amirallerle mi berabersin’ yoksa ‘benimle mi’ diyerek tipik kutuplaştırma yapılacak.”

“ÇİFTE MAAŞ TARTIŞMASI”

“Hazine'den sorumlu devlet bakanı olarak göreve başladığımda kurallar koyduk; 'bir bürokrat sadece bir yerden maaş alabilir.' Birkaç görevi olsa dahi o görev içerisinden maaşlardan 1 tanesini alıp diğer görevlerden maaş alamayacağıyla ilgili katı kurallarımız vardı. Fakat bu kurallar zamanla bozuldu. Artık bırakın bir kişiyi, yakın akrabalar da birkaç yerden maaş alabiliyor. Bu, kamu vicdanına zarar veriyor bunlar.”

MART AYI ENFLASYONU 1,08 ARTARAK YILLIK ENFLASYON YÜZDE 16,19 OLDU

“Geçtiğimiz aydan bu aya bir miktar artış görünüyor. Çarşı pazarın enflasyonu ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında hiç alaka yok. Esnafın enflasyonu yüzde 30'dan aşağı değil. Şimdi hayatın gerçeği buyken TÜİK'in hala yüzde 15, 16 açıklaması, her bir açıklama kredibiliteyi sıfırlıyor. Açıkladığınız rakama vatandaş ‘hadi canım' diyorsa güveni nasıl oluşturacaksınız?”