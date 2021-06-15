Bütçe yetmeyince lüks villalar satışa çıkarıldı

CHP'li eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol tarafından, “turistik amaçla kullanılması amacıyla” ÇİTOSAM'dan 1 lira bedelle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne devredilen turizm cenneti Amasra'daki alana yapılan lüks villaların kullanılmadan satışa çıkarılmasına karar verildi.

VALİNİN VİLLASI HARİÇ

Arazi devrinin yapıldığı 1995'ten bu yana turizm amaçlı tek çivi çakılmayan yere Bartın İl Özel İdaresi tarafından 3 yıl önce lüks villalar yaptırıldı. Villaların biri Valilik makamına ayrılırken, diğerlerinin de İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından kullanılmasının amaçlandığı öğrenildi.

Ancak İl Özel İdaresi'nin bütçesi yetmeyince villalar da satışa sunuldu. Geçen hafta yapılan satış sonucu 12 villadan sadece 2'sinin alıcı bulduğu öğrenildi. Valilik için yaptırılan yazlık villa ise satış dışı bırakıldı. Bartın'ın gözde tatil merkezi olan İnkumu'unda yer alan villalar için istenen en düşük fiyat ise 1 milyon 250 bin lira.