Büyükada İskelesi’ndeki kına gecesinin ev sahibi AKP’li yönetici çıktı

TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı ve tahliye etmediği Büyükada İskelesi’nde düzenlenen ve tartışma yaratan kına gecesinin AKP Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şahan’ın kızı için yapıldığı ortaya çıktı. Şahan, kına gecesini düzenlemek için hiçbir ücret ödemediklerini söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 2018 yılında aylık 2 bin 500 TL'ye kiralanan Büyükada İskelesi'nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti. İskelenin üst katının vakfın amaçlarının dışında kullanıldığı kına, düğün gibi organizasyonlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. TÜGVA bunu reddetmiş, “Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur. Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşma da söz konusu değildir. Organizasyonlardan biri TÜGVA’nın kira sözleşme tarihi olan 2018’den önce 2016’da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. İlçe Temsilciliğimizi kimseye kiralamadık, kiralamayız” açıklaması yapmıştı.

“ADAM MI ÖLDÜRDÜK?”

Tartışma yaratan kına gecesinin 12 Ağustos 2021 günü düzenlendiği ve AKP Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şahan'ın kızı için yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Mustafa Şahan, “Adam mı öldürdük, terör saldırısı mı yaptık? Ne yaptık orada yani? Kızımın fotoğraflarını izinsiz kullandınız. Oraya bir kuruş para dahi vermedik. TÜGVA'dan önce de bu işler orada yapılıyordu, TÜGVA'dan sonra da 2-3 kere yapıldı. Bir kuruş para alınmadan yapıldı. Bütün Adalılar bunu biliyor” dedi. Şahan bu olayın Adalar'daki akülü araçların kaldırılacağı sırada çıktığını, bilinçli olarak CHP'nin gündem değiştirmek için bu tahliye krizini yarattığını da savundu. Şahan “Kızımı yuvarlak içine almış işaretlemişsiniz. Bu yüzden her gün birilerinden tehdit alıyorum. Arkamızdan laf ediyorlar. ‘Siz kimsiniz orada bunu yapıyorsunuz, ne aşağılık insanlarsınız' diye tehdit ediliyoruz” diye konuştu.

“ADALAR'DA DÜĞÜN YAPACAK YER YOK”

Şahan “Kına gecesi organizasyonunu yapan şirket, kızımın çocukluk arkadaşı. Kızıma hediye olsun diye gelip yaptı o da ücret almadı” dedi. Yapılan haberlerin yalan olduğunu savunan Şahan “Resim gerçek ama altında yazılanların hepsi yalan. Orada CHP'lisi de HDP'lisi de MHP'lisi geldi sünnet, düğün, kına yaptı. Hepsi ücretsizdi. Adalar'da düğün salonu, kültür merkezi yok. Adalar'da düğün yapacak yer yok. Keyfimizden mi orada yaptık? Buradan karşıya Adalıları nasıl taşıyacağım? Belediye tesis yapsın” diye konuştu. Şahan, kına gecesini orada düzenlemek için TÜGVA'dan izin almak için 20 gün uğraştığını da söyledi.

DÜĞÜN AÇIKLAMASI: DAVET EDİLDİM, GİTTİM

İskelenin üst katında 22 Ağustos 2021 günü de Adalar Belediyesi'nin engelli personeli Saim Şelik ile Semra Kalender'in düğünü gerçekleştirildi. Düğüne CHP'li ilçe yöneticilerinin katıldığı ve organizasyonun CHP tarafından yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Düğünde fotoğrafları çıkan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat “Düğünü olan Saim Şelik, her Ada vatandaşını davet ettiği gibi bizi de davet etti. Gittim, takı taktım ve çıktım. Düğün konusunda arkadaşımıza AKP'li meclis üyesi yardımcı olmuş. Bir komşunuz sizi davet ettiğinde gidersiniz, durum bundan ibaret. TÜGVA geldiğinden beri orası AKP üssü gibi kullanılıyor. Bizim oraya girmemiz, kullanmamız söz konusu bile olamaz. Adalılar evlendiğinde kınası olduğunda gidiyoruz. AKP'lilerin kontrolünde orası. Ben TÜGVA'yı orada hiç görmedim” dedi. Akpolat, iskelenin üst katında son 2-3 haftadır İBB'nin çalışmalarına başladığını anlatarak “İBB tabelaları asıldı. Boya badana yapılacaktı, 29 Ekim'e hazırlanıyordu. O gün 2 TÜGVA'lı genç polisle gelip girdi. İşgal varmış gibi bir hava yarattılar ama polisle gelip onlar girdi” diye konuştu.