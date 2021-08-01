Büyükada’da bir garip olay! Elinde benzin bidonuyla…

İstanbul Büyükada’da bir görevlinin “Elinde benzin bidonu olan bir kişi ormana gidiyor” ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis biri yabancı uyruklu üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden ikisinin terör ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Bidonda yanıcı madde bulunmadığı öğrenildi. “Bidonu sahili kirlettiği için çöpe atmak üzere aldık” diyen şüpheliler serbest kaldı.

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Büyükada, Kurşun Burnu Koyu'daki bir görevlinin ihbarı polisi alarma geçirdi. Cuma günü 14.40'da yapılan ihbarda, Maden Mahallesi Büyüktür yolu üzerinde bir kişinin elinde benzin bidonu olduğu ve ormanı yakmaya gidebileceği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyetine bağlı motosikletli polisler olay yerine sevk edildi.

Büyüktur Yolu mevkiinde bir bidon bulunurken, ihbarla ilgili 3 şüpheli ise bidonun 30 metre yanında Kurşun Burnu Koyu'nda yakalandı.

TERÖRDEN SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan Berna S., Gülnihal K. ve Avustralya vatandaşı Michael D. bidonu denizden çıkardığını, kirliliğe sebep olduğunu ve çöpe atmak için aldığını söyledi. Ancak polis ekipleri şüphelilerin GBT incelemesini yapınca Berna S'nin silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” “açıktan hırsızlık” “kasten yaralama” gibi 9 suç kaydı olduğu, Gülnihal K'nın ise terör örgütü propagandası yapma, devlet büyüklerine hakaret ve yankesicilikten kaydı olduğu anlaşıldı.

SERBEST KALDILAR

Büyükada Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler İfadelerinde “Biz kamp yapmak için geldik. Bidonu denizden çıkardık. Çöpe götürdük” dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin kamp malzemeleri olduğu da anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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