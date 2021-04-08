Büyükşehir belediyesinin İznik Gölü’ne imar planı yargıya takıldı

Bursa’da mahkeme İznik Gölü Nazım İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Karar, Bursa Barosu'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Şenay Özeray, Bursa 2’inci İdare Mahkemesi'nin kararını şu şekilde özetledi:

* Mevcut sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdüreceği, çevresel ve doğal varlıklar ile kuracağı ilişkinin geçmişten günümüze geldiği gibi devam edeceğinin kabul edildiği, bu durumun planın, doğal alanların korunması önceliği ile tutarsızlık oluşturduğu ve buna çözüm üretilmediği,

* 1/25000 Nazım İmar Planı’nda Bursa-Yalova Yolu boyunca Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının (KDKÇA) öngörüldüğü, bunun bölgede yer alan verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanları üzerinde olumsuz etki ve gelişme baskısı oluşturacağı,

* İznik Gölü Nazım İmar Planı hükümlerine ve ilkelerine göre Mutlak, Kısa, Orta ve Uzun Mesafe Koruma Alanları içinde mevcut yapılar dışında yapılaşmaya izin verilmemesi gerekirken,

* Günübirlik Tesis Alanı kullanımlarının öngörüldüğü,

* Su koruma kuşaklarında yeni konut alanlarının öngörüldüğü, bütün bunların sürdürülebilirlik ilkesi, koruma-kullanma dengesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planına (KENTGES), planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

“BELEDİYE SANAYİYE AÇMA ÇABASINDAYDI”

Av. Şenay Özeray, şöyle devam etti:

* Önemle belirtmemiz gerekir ki, İznik Gölü ve havzasına ilişkin ilk plan 19.12.1990 tarihli 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı'dır. Bölgenin ekolojisini ve İznik Gölü’nü koruyan en kapsamlı plan, bu plandı. Bu plana rağmen, 1990’larda suyu içilebilen İznik Gölü, günümüzde zirai ilaç kirliliği açısından 4. sınıf su, yani kirli sudur. Ağır metal kirliliği vardır. Son yıllarda da siyanobakteri ve toksinleri tehlikesini ortaya çıkmıştır. Bunun sorumlusu plan kararlarını uygulamayan idarelerdir.

* Yürütmenin durdurulması kararı verilen bu plandan önce de Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nin kararıyla onaylanan 2009, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan 2015 tarihli planlar da mahkemelerce tümden iptal edilmiştir.

* Bu planların arka arkaya iptalinin sebebi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli planlama kavramları arkasına sığınarak, bölgeyi yeni sanayi tesislerine açma çabasıdır.

* 1990 tarihli planla bile korunamayan bölge, daha sonra çıkarılan planlarla sürekli olarak yeni yapılaşmalara ve arazi kullanımında değişiklere açılmaya çalışılmış; fakat idarelerin her yaptığı plan mahkemelerden dönmüştür. Plan hükümleriyle sağlanamayan arazi kullanımı değişiklikleri fiilen göz yumma suretiyle gerçekleştirilmiştir.

* DSİ, İznik Gölü’nü stratejik su kaynağı ilan ederken, planı hazırlayanlar gölü koruyan mutlak, yakın, orta ve uzun mesafe koruma alanlarının kaldırılarak; buraların yapılaşmaya, ranta açılması derdine düşmüşlerdir.

* İçinde yaşadığımız küresel iklim krizi ve biyoçeşitliliğin azaldığı çağda su ve gıda güvenliğini sağlamak zorunludur. Bunun sağlanabilmesi için, küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması; Orman, sulak alan, mera gibi doğal alanların korunması gerekirken arazi kullanımı değiştirilerek yeni sanayilere, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine, biyoçeşitliliğin azalmasına yol açacak planlar ve plan değişikliklerindan vazgeçilmelidir.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Açıklamanın ardından, Bursa Barosu'nun 20 yılı aşan Cargill davalarında çabaları bulunan ve bu davalarda adlarına hükmedilen tazminatı Bursa Barosu'na bağışlayan avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür plaket verildi.