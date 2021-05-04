Çakıcı’nın eski avukatı kayıp

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sedat Peker’in İstanbul’daki evine organize suç örgütü lideri suçlamasıyla baskın yapılması, Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinin bir numaralı faili Cihan Saral'ın Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından yeraltı dünyasında hareketlilik sürüyor.

Geçen yıl nisan ayında tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı Mehmet Sinan İnce’nin ortadan kaybolduğunu ve haber alamadığını iddia eden annesi Fatma İnce, Emniyet’ e başvurdu. SÖZCÜ’ye konuşan anne İnce şunları söyledi:

TEHDİTLER ALDIĞINI BİLİYORUM

“Ben rahatsızdım. Erken yattım. Sabah uyandığımda Sinan evde yoktu. Otomobili de kapının önünde duruyordu. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Bir yere gideceği zaman bana ya söyler ya da mesaj yazardı. Tehditler aldığını biliyorum. Durumu Emniyet'e bildirdim. Tanık koruma bölümünden de polisler geldi. Çevrede de kamera araştırması yapıyorlar. Telefonuna da cevap verilmiyor. Çok endişeliyim.”

SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, kaleme aldığı “Siyasette Bürokraside Cezaevinde Alaattin Çakıcı” adlı kitabında; Mehmet Sinan İnce’nin Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yaptığı dönemi, vurulmasının öyküsünü, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarından eski orgeneral Akın Öztürk’ü cezaevinde yumruklamasını anlatmıştı. İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çakıcı görüşmesinin perde arkasını da kitap için anlatmıştı.