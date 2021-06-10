Çan kulesine benziyor diye yıktılar, fındık süslemeli yaptılar

Giresun’un önceki dönemki CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2016 yılında kent merkezinde Keşap durağı mevkiine tarihi çan kulesinin benzerini bir saat kulesi olarak yaptırmıştı. Yapıldığı andan itibaren tartışma konusu olan Saat Kulesi için Kerim Aksu, “Tarihi bir yapının benzerini saat kulesi olarak yaptık. Üzerine kuşlarımızı ve ay yıldızımızı koyduk. Ben saat kulesi görüyorum. Başkaları haç görüyorsa onların sorunu, ay yıldızı görmüyorlarsa bir şey yapamam” diyerek yaptırdığı eseri savunmuştu.

“AKP’Lİ BAŞKAN SAAT KULESİNİ YIKTI”

31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan AKP'li Aytekin Şenlikoğlu, görevi devraldıktan 3 ay sonra saat kulesi yıktırdı. Şenlikoğlu, kulenin yıkım kararını vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine aldıklarını dile getirerek, “Çan Kulesi, şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor” diye konuşarak, yıkımın Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden alınan karar doğrultusunda yapıldığını söyledi. Ardından da saat kulesinin yerine bir parkta bulunan Topal Osman Ağa ve silah arkadaşlarının heykeli yerleştirildi.

FINDIK SÜSLEMELİ YENİ SAAT KULESİ YAPILDI

Keşap Durağı mevkiine bulunan ve çan kulesine benzediği için yıkılan saat kulesinin yerine kent merkezinde bulunan Bulancak Durağı mevkiinde Selçuklu yıldızı desenli, fındık süslemeli, 3.24 metre kare taban alanı ve 7 metre yüksekliğe sahip yeni bir saat kulesi yapıldı. Giresun Belediyesi tarafından yaptırılan saat kulesi düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir şehre vizyon kazandırmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin kimliğinde çok önemli bir yer tutan ve hayata geçirdiğimiz şehir girişi ve meydan düzenlemesi kapsamında saat kulemizin de açılışını yapıyoruz. Saat kulesi şehrimize ve bu meydana güzel bir estetik kazandıracaktır. Türk tarihimizin izlerini taşıyan ve vatandaşlarımızın da görüşünü alarak yaptığımız saat kulemiz Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

YENİ SAAT KULESİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Açılışına, Vali Enver Ünlü, Milletvekili Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldığı yeni saat kulesi sosyal medyada tepki gördü. SAat kulesi bir çok vatandaş tarafından beğenilmezken, bazı vatandaşlar da var olan saat kulesini yıkıp başka saat kulesi yapan belediyeyi israf etmekle suçladı.