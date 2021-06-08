Canan Kaftancıoğlu: Danıştay Cumhurbaşkanlığı’nın kararını hukuka aykırı buldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan Elmalıkent Mahallesi'nde 62 dönümlük alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile geçtiğimiz Kasım ayında riskli alan ilan edilmişti. CHP'liler, “Depremi gerekçe göstererek yeni rant yaratacaklar” diyerek karara karşı çıkmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yanlış hesap yargıdan döndü” diyerek Danıştay'ın, Cumhurbaşkanlığı’nın Ümraniye kararını hukuka aykırı bulduğunu duyurdu.

Kaftancıoğlu, “Danıştay Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan ve büyük bir bölümü yeşil alan olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile riskli alan ilan edilen kararı iptal etti” açıklamasında bulundu.