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Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bildiri açıklaması

Eski amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklamada bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “’Hilafet geri gelsin’ derken, bu darbe olmuyor değil mi? Atatürk'ün neyi var, neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor değil mi? 103 kişi bildiri yazınca, darbe oluyor öyle mi?” diye sordu.

Güncellenme: 21:24, 04/04/2021
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Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bildiri açıklaması

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ekonomik çöküşe işaret eden Enginyurt, iktidara şöyle seslendi:

“Kamu çalışanlarının maaşları, emekli maaşları ve asgari ücret çöküşte. Ağustos ayı beklenmeden, enflasyon oranında zam yapılmalı. İnsanca yaşamak için, yüzde 15 zam şart olmuştur. Darbe algısını bırakın, çalışanların derdine derman olun.”

“ATATÜRK’ÜN NEYİ VAR, NEYİ YOK KALDIRIRKEN…”

Enginyurt, bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“'Hilafet geri gelsin' derken, bu darbe olmuyor değil mi? Atatürk’ün neyi var, neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor değil mi? T.C. yazılarını silerken bu darbe olmuyor değil mi? Türk isminden rahatsız olurken, bu darbe olmuyor değil mi? 103 kişi bildiri yazınca, darbe oluyor öyle mi?”

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