Cengiz İnşaat’ın dozerleri koruma altındaki İşkencidere Vadisi’ne girdi

Rize’nin İyidere ilçesinde yapılacak olan lojistik liman inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş ocağı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçtiğimiz günlerde İkizdere ilçesindeki İskencidere Vadisi’nde acele kamulaştırma kararı alındı. Vadilerine Cengiz İnşaat tarafından taş ocağı kurulacağını öğrenen köylüler harekete geçerek, vadinin girişine çadır kurup nöbet tutmaya başlarken, alınan kararı da yargıya taşıdı. Ancak şirket çalışanları bugün vadiye girerek taş ocağı için yol açma çalışmalarına başladı.

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Jandarma eşliğinde gelen şirket çalışanları, yaklaşık 1 aydır vadi girişine çadır kurup nöbet tutan vatandaşlardan çadırlarını kaldırmalarını istedi. Nöbet tutan vatandaşların tepki göstermesine rağmen çadırlar kaldırılırken, jandarma vadi girişine barikat kurdu. Kısa sürede iş makineleri çalışmaya başlarken, bölge halkı da vadiye akın etti. Vatandaşlar, vadide çalışma yapan firma yetkilerinin herhangi bir izinlerinin olmadığını, yapılan çalışmanın yasa dışı olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine çalışma sonlandırılırken muhtar ve köylülerden oluşan bir heyet kaymakamla görüşmeye gitti.

İSTANBUL’DAKİ İKİZDERELİLER GELİYOR

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, köylülerin olayı yargıya taşıdığını belirterek, “Yargıda olan bir olayın sonucu belli olmadan iş makineleriyle vadimize giriyorlar. Ağaçlar işaretlenmiş. Cengiz İnşaat, ağaç kesimi için bölgeye işçi ve makineleri gönderiyor. Nöbet tutan vatandaşlarımız müdahale ediyorlar ama makineler vadiye giriyor. Tepkiler artınca iş makinesi çalışmayı bırakıp geri dönecekti ama lastiği patlamış. Tamir edildikten sonra bu akşam itibaren bölgeyi terk edeceklerini söylediler. Yarın da İstanbul’daki İkizdereliler gelecekler. Nöbete devam edeceğiz” diye konuştu.