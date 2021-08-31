Çetin Doğan hastaneye sevk edildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Doğan'ın bugün de sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini belirten Ersöz, "81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları göz ardı edilmemeli" dedi.

Ümit TÜRK

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Tutuklu bulunan Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Çetin Doğan'ı ziyaret için İzmir’e gittiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle Doğan’ın hastaneye sevk edildiği için henüz görüşemediğini söyledi.

Ersöz, “Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Ersöz’ün paylaşımları şöyle;

* Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…

* Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin ‘etkilerden uzak’ ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 80 yaşın üzerindeki eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve emekli Koramiral Aydan Erol, Yargıtay'ın kararı onamasıyla tutuklanıp hapse gönderilmişti.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan infaz durdurma başvurusu, “vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü önemli ve hayati ölçüde etkileyecek sağlık sorununun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.