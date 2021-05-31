CHP Atatürk’e lanet okuyan Demirkan’dan şikayetçi oldu

28 Mayıs günü Ayasofya Camii'nde gerçekleşen etkinlikte İmam Mustafa Demirkan tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu ve bu gibi mabedlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi.

* Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

* Şüphelinin vaazında Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü dönemi anımsattıktan hemen sonra ‘Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir…' demek suretiyle ilgili kararı alanlara ‘Zalim ve kafir' şeklinde yakıştırma yapmak suretiyle şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunduğu izahtan varestedir.



“KAMU DAVASI AÇILMALI”

* Şüphelinin vaazı yurttaş tarafından da bu şekilde anlaşılmış ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. İzah edilen nedenle, 5816 sayılı kanunun ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ hükmü doğrultusunda şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılması gerekmektedir.