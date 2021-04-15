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CHP, bu kez 128 milyar doları Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesiyle İstanbul’a dinletti

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolarla ne yapılabilirdi?" konuşması hoparlörlerden dinletildi. İndirilen "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişlerin yerine sadece "128" yazılı afişler asıldı. İstanbul'un birçok ilçesi 128 afişleriyle donatıldı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 21:50, 15/04/2021
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CHP İstanbul İl Teşkilatı, Merkez Bankası’nın kaybolduğu konuşulan rezervlerini sorgulamak amacıyla astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin defalarca vinçler ve itfaiyelerle kaldırılmasının ardından, bu kez il ve ilçe binalarına sadece “128” yazan afişler astı.

O KONUŞMAYI İSTANBUL DİNLEDİ

CHP il ve ilçe binalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “128 milyar dolarla ne yapılabilirdi” konuşması hoparlör ile dinletildi.

“BU GECE DE VİNÇ BEKLENİYOR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “128 Milyar dolarla ne yapılabilirdi? Sahi 128 milyar dolar nerede? İstanbul'a, İstanbullu'ya Genel Başkanımızın sesinden dinlettik. 1-2-8 rakamlarının suçu yasağı neyse vinçler bu gece de çalışacakmış diye duydum. Biz yorulmuyoruz” paylaşımında bulundu.

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