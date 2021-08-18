CHP Genel Merkezi’ne ‘Sınır Namustur’ afişi

CHP'nin Genel Merkez Binasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecilere yönelik açıklamalarında yer alan, "Sınır Namustur" sözünün yer aldığı dev afiş asıldı.

SOZCU.COM.TR

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Cumhuriyet Halk Partisi bu sabah Ankara’daki genel merkez binasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ‘Sınır Namustur’ yazılı bir afiş astı.

Aynı söz, parti genel merkezindeki dijital akranlara da yansıtılırken, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabına da sabitlendi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, İran sınırında Kapıköy Gümrük Kapısı’nı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sınırlara yönelik, “yolgeçen hanı değildir” açıklamasını anımsatarak, “Peki 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek geldiler Türkiye'ye? Karakollar birbirini görüyorsa, kameralar birbirini görüyorsa bütün sınır boyunca, 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi? Nasıl geçti?” diye sormuştu.

6 GENÇ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Göçmenlerin, sınırlardan kaçak yollarla Türkiye'ye akın akın gelmelerine tepki gösteren ve İstanbul'un farklı noktalarına ‘Öfkeli Genç Türkler’ imzasıyla ‘Hudut namustur' pankartı asan 6 üniversiteli genç dün gözaltına alınmış savcılık sorgularının ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.