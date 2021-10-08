CHP heyeti Şırnak’ta: Vatandaşın yerleri AKP’lilere peşkeş çekiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın başkanlığında Şırnak’ta bir dizin ziyaretlerde bulunan CHP’li heyet, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

Evren DEMİRDAŞ

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığında aralarında PM üyesi Nevaf Bilek, MYK Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Suzan Çivi ve CHP Şırnak il yöneticilerinin bulunduğu CHP heyeti, Şırnak merkez ve ilçelerini gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şırnak'ın elektrik, su ve sağlık sorunları olduğunu belirten CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kentte kömür ocaklarının faaliyet gösterdiğini ve burada çalışan birçok insanın sigortasız çalıştığını kaydetti.

“ŞIRNAK'TA 5 KİLOMETRENİN DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ”

CHP'li heyetin izlenimleriyle ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şöyle konuştu:

* Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde vatandaş 500 metre dışında gidip ne tarlasını ekebiliyor ne tarlasını biçebiliyor, ne de hayvanını otlatabiliyor çünkü yaylaya çıkmaz yasağı var.

* 15-20 yıldır bu şekilde yasak devam ediyor. Yaylalara çıkmak yasak olduğu için vatandaş göç etmiş durumda. Göç ettiği içinde devlet vatandaşa tazminatını vermiyor burada.

* Türkiye'nin hiçbir tarafında tarlasını, bağına, bahçesini ekmesine sen yasaklama getiriyor musun? Getirmiyorsun. Ancak Şırnak'ta getiriyorsun Şırnak'ın Fındıklı beldesinde 500 metre Şırnak merkezde 5 kilometrenin dışına çıkamazsın.

* Çıktığınızda yanınızda ekmek veya suyunuz varsa ‘nereye götürüyorsun niye götürüyorsun?' diye sorularla muhatap oluyor Şırnaklılar.

* Bundan dolayı yargılanan insanlar var. Fındık beldesinin bir özelliği var burada da 9 günde bir içme suyu akıyormuş oda bir saat süreyle. Burada da yine mağduriyet had safhada.

“VATANDAŞIN YERLERİ AKP'LİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Şırnak'ta faaliyet gösteren kömür ocaklarının vatandaşın sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tanal sözlerine şöyle devam etti:

* Esas sorun Şırnak'ın kanını emen, sömüren, dağlarını talan eden burada bir şirket var. Bu şirkette İl Özel İdaresi ve bakanlıktan alınan onayla kömür ocakları çalıştırılıyor.

* Kömür ocaklarında çalışan işçilerin çoğu da sigortasız ve vatandaş geçmişte kendi ihtiyaçlarını kadar kömür alabilirken şimdi onu da alamıyor. Şırnak'ta faaliyet gösteren kömür ocaklarından dolayı yurttaş elbiselerini dahi kurutmak için balkona asamıyor.

*Şırnak merkezde hendek olayları döneminde vatandaşın yıkılan evlerin yapılıp verilmesi gerekilirken bu yapılmıyor ama siyasi nüfusu kuvvetli olan AKP'lilere vatandaşın yerleri peşkeş çekiliyor. Nüfus anlamında kim kuvvetliyse onlar ticari anlamda merkezi noktalarda yerler veriliyor gariban vatandaşa ise perişan durumda.

*Şırnak'ta AKP'li olmayan insanların nefes alma şansları yok. Yine Şırnak merkezde Cumhuriyet Meydanı var Cumhuriyet Meydanının adını kent meydanı olarak değiştirmişler, merkezde yine Atatürk büstü vardı 2013 yılında yapılan çözüm sürecinde Atatürk'ün büstünü kaldırmışlar. Huzurlu olabilmeniz için AKP'li olacaksın bu kadar açık ve net.

* Şırnaklı vatandaşlarımızda artık bir bıkkınlık var. Buradaki vatandaş hukuk, demokrasi, adalet ve üvey evlat olmamak istiyor. İktidarın bu katı tutumu vatandaşı terörün kucağına itiyor.”

“AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BİLE HİZMET GELMEMESİNDEN ŞİKAYETÇİ”

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan insanların ilçelerine hizmet gelmediğinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Tanal, “Güçlükonak, 1990 yılında ilçe statüsü kazanmış ancak Güçlükonak'ta sigorta acentaları yok, üç günde bir dönüşümlü içme suyu geliyor, uzman doktor yok iki tane doktor var. Güçlükonak'taki vatandaş, ‘whatsapp üzerinden randevu alıp biz muayene oluyor' diyorlar. Güçlükonak'ta elektrik sorunu var. İlçenin etrafında çember şeklinde Dicle nehri akar ancak oradaki sudan vatandaş yararlanamıyor. Ne içme suyundan yararlanabiliyor, ne tüketimde yararlanabiliyor. Burada mevcut olan tarihi kaplıcalarda ve 76 derece sıcaklığı olduğu halde vücudu yakmayan şifalı suların çıktığı yerleri yıkmışlar ve üç senedir yapacaklarını söylemelerine yapmamışlar. Burada Güçlükonak ilçesi kendi haline terk edilmiş bir ilçe. Belediye AKP'li olmasına rağmen buraya hizmet hiç gelmiyor ve AKP'li belediye başkanı da hizmet gelmediğinden dolayı şikayetçi” ifadelerini kullandı.