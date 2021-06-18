CHP heyetinden HDP’ye geçmiş olsun ve başsağlığı ziyareti

İzmir’de dün HDP İl Başkanlığı binasına yapılan ve Deniz Poyraz isimli görevlinin öldürüldüğü saldırının ardından CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den oluşan heyet, HDP’ye başsağlığı ziyaretinde bulundu. CHP heyeti, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partililere ‘geçmiş olsun’ dedi, başsağlığı diledi.

“TÜRKİYE ŞİDDETE YENİLMEMELİ”

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Özkan, “HDP’yi ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Türkiye’nin barışına, kardeşliğine kastedenler kaybedecek. Biz yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye soğukkanlılığını yitirmemeli. Şiddete yenilmemelidir” notunu düştü.