CHP ilçe başkanı, belediye başkanını yalanladı

İzmir Gaziemir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısı CHP'liler arasında tartışma doğurmuştu. Belediye denetim komisyonu için yapılan gizli oylama yapılmış, komisyona seçilen dört CHP'li üyeye Belediye Başkanı Halil Arda tepki göstermişti.

CHP'li Başkan Arda, oylama sonrası meclis salonunda yaptığı konuşmada, “Bazı arkadaşlarımız CHP grup toplantısının yapıldığı salonun önünde bekleyip, özellikle katılmayıp, çeşitli bahanelerle grup kararını alınmasına engel teşkil edecek hareketlerde bulunup, partimizin aldığı karara uymadılar. Faaliyet raporumuzun oylanması sırasında da grup kararına aykırı olarak oy vermeyen, vermediği gibi oy vermemek için meclisimize katılmayan bu CHP'li arkadaşlarımız, AKP'nin oyları ila denetim komisyonuna seçilmişlerdir. Görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” demişti.

DÖRT CHP'LİNİN PARTİ GRUP KARARINA UYMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın 50 gündür Covid-19 tedavisi görmesi nedeniyle grup toplantısına başkanlık için görevlendirdiği Meclis Üyesi İzel Zenginobuz Derinsu da “Grup toplantımıza söz konusu dört üyemiz katılamayacaklarını bildirdiler. Biz katılan arkadaşlarımızla grup toplantımızı yaptık. Beş kişilik denetim komisyonu için adaylarımızı oybirliği ile kararlaştırdık. Grup kararını, aramıza katılmayan bu dört üyemize de sözlü olarak bildirdik. Fakat meclis toplantısındaki oylamada dört üyemiz bireysel adaylıklarını koydular. Yapılan oylamada AKP ve MHP üyelerinin desteğini alarak komisyona seçildiler. Toplantıya 9 AKP'li üyeden 6'sı ile iki MHP'li üye katıldı. Cumhur İttifakı üyelerinin bu CHP'li dört kişiye oy verdikleri anlaşıldı. Ayrıca, AKP'nin komisyona aday gösterdiği kişiye de 12 oy çıktı. Böylece, söz konusu dört CHP'li üyenin de AKP üyesine oy verdiği ortaya çıktı. Ben parti disiplinine aykırı hareket eden arkadaşlarımızın kişisel hırs içinde olduklarını düşünüyorum” diye konuşmuştu.

CHP İLÇE BAŞKANI BAŞKAN ARDA VE DERİNSU'YU YALANLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ise Belediye Başkanı Halil Arda ile Meclis Üyesi İzel Zenginobuz Derinsu'nun iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Meclis öncesi CHP grubu toplantısının yapılamadığını ve adaylar hakkında grup kararı alınamadığını açıklayan Özkan şöyle konuştu:

*Toplantı öncesinde, denetim komisyonu adayları hakkında belediye başkanı ile meclis üyeleri arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Biz, uzlaşma sağlamaya çalışarak, iki isim belediye başkanının istediği, diğer iki isim de partimizdeki diğer arkadaşlarımızın belirlediği olsun önerisinde bulunduk. Ancak başkan dördünü de kendisi belirlemek istedi.

*Bir uzlaşma sağlanamadı. İzel hanımı arayıp meclis grubumuzu toplamasını istediğim doğru fakat sonrası için anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü çoğunluk sağlanamadığı için grup toplantısı yapılamadı, kimlerin aday gösterileceği konusunda bir grup kararı alınamadı, salon boşaltıldı. ‘Grup kararıyla verilen isimler değil de grup kararı dışındaki isimler AKP ile işbirliği yaptı' gibi söylemlerin gerçekle ilgisi yok.

*Salt çoğunluk sağlanamamış, grup kararı alınmamıştır. Grup kararı alınamadığı ve salt çoğunluğun sağlanamadığı konusuna il başkan yardımcıları Aygül Eryılmaz ile Köksal Yıldırım şahittir. Bunlar olurken Halil Arda ve İzel hanım beni arayıp durumu anlatmalıydılar ama bilgilendirmediler. Bunun yerine kamuoyunu yanıltıcı açıklama yapmaları partimize zarar vermiş ve bizleri üzmüştür.

*Komisyona seçilen dört arkadaşımızın CHP'ye bağlılığı tartışılmazdır, pırıl pırıl insanlardır. Geçen seneki meclis tutanaklarına bakıldığında hatırlanacaktır, o denetim komisyonu seçimine 16 üye bizden katıldı, 9 da muhalif üye katıldı, seçim 25 üye ile yapıldı.

*Komisyona seçilen üç üyemize de 25 oy çıktı. O zaman belediye başkanı AKP ve MHP üyeleriyle anlaşmış mıydı? Bu yıl komisyona seçilen dört üyemizin AKP ve MHP ile işbirliği yaptığı yönünde kuşku ve algı uyandırıcı iddialarda bulunmak haksızlıktır, ayıptır.